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وزارة الرياضة تعلن وصول ثلاثى الزمالك إلى القاهرة الخامسة مساء اليوم

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القاهرة - سامية سيد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلى عن المتابعة الجارية لوصول ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق الأول ومصطفي شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق، مع السلطات الإماراتية.

واوضح محمد الشاذلي أن الحكومة المصرية نجحت بالتواصل والتنسيق مع السلطات والمؤسسات الإماراتية  فى إنهاء أزمة ثلاثى نادي الزمالك المحتجز بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ووجه وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي الشكر لجميع الجهات المعنية بـ دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على الحرص على إنهاء الأزمة وصدور العفو من فخامة  رئيس الدولة.

ومن المقرر أن تصل الطائرة التى تقل ثلاثي الزمالك فى تمام الساعة الخامسة مساء بمطار القاهرة الدولي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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