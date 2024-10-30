شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادا لانطلاق النسخة التاسعة.. وزير الرياضة يلتقى اللجنة العليا الخاصة بماراثون زايد الخيرى والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باللجنة العليا ومجموعة العمل الخاصة بالإشراف على تنفيذ ماراثون زايد الخيرى فى نسخته التاسعة "نجرى للعون"، والذى يقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يوم 27 ديسمبر المقبل.

وتناول اللقاء مراجعة خط سير الماراثون من بداية الانطلاقة حتى خط النهاية، واطمأن وزير الرياضة على سير العمل وفق خطط لضمان تحقيق نجاح الماراثون بنسخته المقبلة، مشددا على التركيز فى العامل الأول على سلامة المتسابقين المشتركين بالماراثون، خاصة أن الماراثون دائما ما يشارك فيه الآلاف من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات.

ونوه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة إلى أن استضافة مصر للماراثون للعام التاسع على التوالى، تدل وتؤكد على عمق العلاقات المصرية الإماراتية والشعبين الشقيقين.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه سيتم استخدام تطبيق (Racemate) للمرة الأولى الماراثون، وذلك لتفعيل تقنية التتبع المباشر لكل متسابق، وهو ما سيحقق المزيد من الشفافية للمتسابقين.

وأوضح صبحي أن خط سير الماراثون سوف يشتمل على أبرز المعالم بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومنها البرج الأيقوني ومسجد الفتاح العليم والحي الحكومي والحي المالي والحكومي والحي الأخضر والتي تعد مفخرة لجميع المصريين.

من جهة أخرى يتم عقد مؤتمر صحفي كبير عصر اليوم بمستشفي 57357 سيتم الإعلان من خلاله عن كل التفاصيل المتعلقة بالماراثون، ويتبارى المشتركون بالماراثون على مجموع جوائز مالية يبلغ 20 مليون جنيه بالإضافة إلى أنه سوف يتم عمل قرعة على 200 تذكرة للعمرة.