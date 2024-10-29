الفائزون بجوائز الكرة الذهبية 2024.. القائمة الكاملة

الشارقة - اميمة ياسر -

قدمت مجلة فرانس فوتبول، مساء الإثنين، 10 جوائز متنوعة بين الفردية والجماعية إلى أفضل عناصر لعبة كرة القدم في 2024 خلال حفل جوائز الكرة الذهبية الذي أقيم على مسرح دو شاتليه في العاصمة الفرنسية باريس.

وفاز رودري بالجائزة الكبيرة، إذ حصل الإسباني على الكرة الذهبية 2024 عن أفضل لاعب في العالم.

جوائز الكرة الذهبية 2024

- جائزة الكرة الذهبية للرجال: عن أفضل لاعب (رودري)

- جائزة الكرة الذهبية للسيدات: عن أفضل لاعبة (ايتانا بونماتي)

- جائزة كوبا: عن أفضل لاعب شاب تحت سن 21 عامًا (لامين يامال)

- جائزة ياشين: عن أفضل حارس مرمى (إيميليانو مارتينيز)

- جائزة جيرد مولر: عن أفضل هداف في العالم (هاري كين وكيليان مبابي)

- جائزة مدرب العام: عن أفضل مدرب من الرجال (كارلو أنشيلوتي)

- جائزة مدربة العام: عن أفضل مدربة من السيدات (إيما هايز)

- جائزة نادي العام للرجال: أفضل فريق للرجال (ريال مدريد)

- جائزة نادي العام للسيدات: أفضل فريق للسيدات (برشلونة)

- جائزة سقراط: عن أفضل عمل إنساني للاعب أو لاعبة كرة قدم (جيني هيرموسو)

وغاب اللاعبان البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي معًا عن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأول مرة منذ 21 عامًا، إذ اعتاد أحدهما أو كلاهما معًا في الظهور منذ 2003.

وداوم رونالدو (5 كرات ذهبية) على الظهور ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية بين 2004 و2022، بواقع 18 مرة متتالية، علمًا بأن نسخة 2020 ألغيت بسبب جائحة كورونا.

واستمر ميسي (8 كرات ذهبية) في الترشح لجائزة الكرة الذهبية 16 مرة، بين 2006 و2023، فيما غاب في مناسبة وحيدة عام 2022.

الملفت كذلك أن قائمة المرشحين الثلاثين لجائزة الكرة الذهبية 2024 عن أفضل لاعب في العالم شهدت غياب لاعبين بارزين آخرين مثل المصري محمد صلاح.

أفضل 30 لاعبا في العالم

- المركز 29: الأوكراني أرتيم دوفبيك (دينبرو- جيرونا- روما)

- المركز 29: الألماني ماتس هوملز (بوروسيا دورتموند- روما)

- المركز 28: الإسباني أليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن)

- المركز 27: البرتغالي فيتينها (باريس سان جيرمان)

- المركز 26: الإنجليزي ديكلان رايس (أرسنال)

- المركز 25: الإنجليزي كول بالمر (مانشستر سيتي- تشيلسي)

- المركز 24: الفرنسي ويليام ساليبا (أرسنال)

- المركز 23: البرتغالي روبن دياز (مانشستر سيتي)

- المركز 22: الألماني أنطونيو روديجير (ريال مدريد)

- المركز 21: الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال)

- المركز 20: التركي هاكان تشالهان أوجلو (إنتر)

- المركز 19: النرويجي مارتن أوديجارد (أرسنال)

- المركز 18: الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)

- المركز 17: الأوروجواياني فيدي فالفيردي (ريال مدريد)

- المركز 16: السويسري جرانيت تشاكا (باير ليفركوزن)

- المركز 15: الإسباني نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)

- المركز 14: النيجيري أديمولا لوكمان (أتالانتا)

- المركز 13: الإسباني داني أولمو (لايبزيج- برشلونة)

- المركز 12: الألماني فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن)

- المركز 11: الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي)

- المركز 10: الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ)

- المركز 9: الألماني توني كروس (ريال مدريد)

- المركز 8: الإسباني لامين يامال (برشلونة)

- المركز 7: الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (إنتر)

- المركز 6: الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان- ريال مدريد)

- المركز 5: النرويجي إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

- المركز 4: الإسباني داني كارفخال (ريال مدريد)

- المركز 3: الإنجليزي جود بيلينجهام (ريال مدريد)

- المركز 2: البرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

- المركز 1: الإسباني رودري (مانشستر سيتي)