الامارات | خسارة حتا مفاجأة «الهواة».. وشباك «فليتوود» تمزقها السداسيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت مباريات الجولة الرابعة من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم مشاهد لافتة، أبرزها تعرض فريق حتا لأول هزيمة له في الموسم الجاري، في وقت اهتزت شباك فريق «فليتوود يونايتد» في ثاني خسارة ثقيلة، أمّا فريقا دبا والظفرة فقد واصلا سيرهما بنجاح نحو «الأضواء» بتحقيقهما العلامة الكاملة.

وكانت مباريات الجولة التي اختتمت أول من أمس، أسفرت عن فوز دبا على فليتوود يونايتد (6-0)، والظفرة على الذيد (2-1)، والفجيرة على الجزيرة الحمراء (2-0)، و«غلف إف سي» على مصفوت (3-2)، والحمرية على غلف يونايتد (4-1)، والإمارات على «مجد» (2-1)، ويونايتد على حتا (3-1).

«الإمارات اليوم» ترصد أبرز المشاهد على النحو التالي:

خسارة حتا

تعتبر هزيمة حتا أمام يونايتد مفاجأة الجولة الرابعة، لما يتمتع به «الإعصار» من إمكانات فنية مميزة ولبدايته القوية في الموسم الجاري، ما يجعله أمام تحدٍ لاستعادة مستواه ونتائجه الإيجابية في الجولات المقبلة.

العلامة الكاملة

انفرد فريقا دبا والظفرة بصدارة دوري «الهواة» بتحقيقهما العلامة الكاملة بعد أن حققا الفوز في جميع مبارياتهما ببطولة الدوري، وباتت فرصة الإنفراد بالصدارة متاحة لأي منهما في الجولة المقبلة عندما يلتقيان معاً.

عودة «الصقور»

حقق فريق الإمارات (الصقور) الفوز للجولة الثانية على التوالي، بعد بداية متواضعة في المسابقة، وذلك بتغلبه على مجد بهدفين لهدف، في مباراة صعبة ليقترب حسابياً من الصدارة.

شباك «فليتوود»

استقبلت شباك فريق «فليتوود يونايتد» 12 هدفاً في مباراتين متتاليتين بواقع ستة أهداف في كل مباراة، إذ تُعد البداية الأضعف للفريق في مواسم الدرجة الأولى الماضية، ما يستدعي تدخل إدارة الفريق.

«يونايتد» و«غلف»

بعثر فريقا «يونايتد» و«غلف إف سي» أوراق المنافسة، بعد تمكنهما من تحقيق أول فوز بين فرق الشركات الخمسة التي تشارك في الدوري، إذ فازا على فريقين قويين هما حتا ومصفوت، في نقلة نوعية لمنافسات الدوري.

هدوء الحمرية والفجيرة

حقق فريقا الحمرية والفجيرة انتصارين مهمين على «غلف يونايتد» والجزيرة الحمراء على التوالي، بعد خوضهما مباراتين قويتين ليقتربا بهدوء من الفرق التي تنافس في أعلى الترتيب، وتمكنا من تقديم مستوى فني مميز.