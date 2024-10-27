شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُشارك كهربا فى مباراة الأهلي والعين بكأس إنتر كونتيننتال بعد العفو؟ والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الكثير من جمهور الأهلي موقف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق من مباراة العين الإماراتي، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة، في بطولة كأس إنتركونتيننتال، بعد قرار العفو عن اللاعب خلال الساعات الماضية، ونستطلع خلال السطور التالية موقف كهربا من المشاركة في المباريات وتفاصيل العفو عنه.

س: كيف جاء قرار الأهلي بالعفو عن كهربا؟

ج: قرر المدير الرياضي للـ نادي الأهلي العفو عن اللاعب بعد الاعتذار الذي تقدم به الأخير مؤخراً، بجانب رغبة الإدارة الحمراء فى الاستفادة من قدرات اللاعب خلال الفترة المقبلة، ليكون بديلاً للمهاجم الأساسي للفريق وسام أبو علي، فضلاً عن ترحيب مارسيل كولر ببقاء اللاعب، مُكتفياً بعقوبة الغرامة والترحيل من بعثة الفريق بالإمارات.

س: ما موقف اللاعب من المشاركة في التدريبات؟

ج: شارك كهربا بالفعل في مران الفريق أمس بعد قرار العفو عنه.

س: هل معنى هذا مشاركة اللاعب فى مباراة العين المقبلة؟

ج: لا أحد يعرف موقف كهربا من المشاركة في مباراة العين، فإدارة النادي تركت الأمر للمدير الفني مارسيل كولر ليحسمه حسب حالة اللاعب الفنية والبدنية، ولم يمانع كولر في العفو عن اللاعب وإعادته لحساباته الفنية خلال الفترة المقبلة.

س: ماذا عن الغرامة المالية بشأن كهربا؟

ج: هناك أنباء قوية حول مطالبة اللاعب بتخفيض العقوبة المالية من مليون جنيه إلى 500 ألف، وقد يتم تنفيذ ذلك فعلاً.

س: ماذا حدث في أزمة كهربا؟

ج: كان الأهلي قد قرر تغريم اللاعب مليون جنيه وترحيله من بعثة الفريق بالإمارات، بسبب اعتراضه على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا التي أقيمت مساء الأحد الماضي بنصف نهائي كاس السوبر المصري، وانتهت بفوز الأهلي 2-1 .

س: هل تدخل لاعبو الأهلي فى الأزمة؟

ج: حدث هذا فعلاً.. فاللاعبون تدخلوا وطالبوا المدير الرياضي بـ تخفيض غرامة كهربا بجانب العفو عن اللاعب، واستغلوا فوز الفريق بـ بطولة السوبر المصري مساء الخميس الماضي على الزمالك ليتحدثوا مع الجهاز الفني في هذا الأمر، واستجاب لهم الجهاز بشأن العفو عن اللاعب ومشاركته في التدريبات، كما أبدى مرونة فى تخفيض العقوبة المالية.