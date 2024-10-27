"حاسبوا اللي جاب إمام عاشور".. تعليق ناري من الحضري على عودته للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد عصام الحضري، أسطورة حراسة مرمى منتخب مصر إلى أن قرار رحيله عن الأهلي هو الأكثر ندمًا في مسيرته.

وقال الحضري في تصريحات عبر قناة dmc: "ندمت على قرار رحيلي عن الأهلي، ولا أتوقع أن أتواجد في الأهلي خلال الفترة القادمة، لأنهم بيقولوا اللي بيمشي مبيرجعش".

وتابع: "لن أوافق على العمل مع حسام حسن في منتخب مصر لأسباب كثيرة، مينفعش اشتغل مع الكابتن حسام، ونقفل الموضوع".

وأوضح: "لا أحب التواجد في مناصب إدارية في الأندية، وهناك الكثير يجب أن يعودوا للأهلي بعد تعاقدهم مع إمام عاشور، مثل فتحي وعاشور ورمضان صبحي".

وأكمل: "إمام عاشور ليس له ذنب في أي شئ، ويجب أن يحاسب الشخص الذي تعاقد مع إمام عاشور".

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