شوبير يكشف آخر تطورات أزمة ثلاثي الزمالك المحتجزين في الإمارات

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق تطورات موقف ثلاثي الزمالك عبدالواحد السيد ونبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي المحتجزين في الإمارات حتى الآن.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية: «الزمالك طلب تقديم جلسة الثلاثي إلى النهاردة الأحد ولكن لم يصل لهم رد حتى مساء أمس، واعتقد أن جلسة الثلاثي هتكون يوم 29 أكتوبر الثلاثاء المقبل».

وأوضح أحمد شوبير: «يا جماعة أنا هكون أمين جدا أنا كتبت إمبارح وقلت خلاص السوبر خلص ومبروك الأهلي وهارد لك لنادي الزمالك وأرجو كلنا نساند الثلاثي حتى لو كانوا مخطئين لإن اللي حصل كفاية ويرجعوا مصر بقه».

وتابع شوبير: «والحقيقة شفت التعليقات على اللي كتبته ولقيت ردود الأفعال سخيفة جدا وصعبة جدا هو حصل أيه، ليه مبقناش بنحب بعض ليه كده يا جماعة السوبر مباراة وخلصت كفاية كده».

وأضاف شوبير منتقدًا بعض الجماهير: «أيه مصلحتك إن واحد يتحبس ما هو خد عقابه، وعقاب صارم وغاب عن المباراة ولن يدخل منطقة الخليج 5 سنيين كنت متصور الدنيا هتمشي بشكل كويس والناس هتتعاطف لكن لقيت رد فعل صعب بقينا قاسيين قوي يا جماعة، السوشيال ميديا عملت فينا كده معقولة، أتمنى الأمور تعدي على خير وتنفك أزمة الثلاثي».