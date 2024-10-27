ملف رياضة الخليج 365.. عودة كهربا لتدريبات الأهلي.. رسالة نجل عبد الواحد السيد.. فوز برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس السبت، أبرزها تحقيق رسالة نجل عبد الواحد السيد بعد أزمة والده في الإمارات، اعتذار كهربا و عودته للتدريبات وانتصار برشلونة على ريال مدريد.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم أخبار الخليج 365 أمس السبت:

رسالة مؤثرة من نجل عبد الواحد السيد بعد أزمة والده في الإمارات (صورة)

وجه ياسين عبد الواحد نجل نجم الزمالك السابق ومدير الكرة بالنادي، رسالة مؤثرة بعد الأزمة التي يمر بها والده خلال الفترة الحالية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

برشلونة يكتسح ريال مدريد برباعية في سانتياجو برنابيو (فيديو وصور)

تمكن فريق برشلونة من تحقيق الفوز على حساب نظيره، ريال مدريد، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة ال 11 بالدوري الإسباني. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

جلسة واعتذار.. أول 10 صور لظهور كهربا في تدريبات الأهلي اليوم

ظهر محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في المران الجماعي للفريق اليوم للمرة الأولى، بعد انتهاء بطولة السوبر المصري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"إيقاف وغرامة مالية".. كاف يعلن العقوبات ضد الزمالك بعد أحداث السوبر الأفريقي

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عدد من العقوبات ضد نادي الزمالك ولاعبيه، خلال المشاركة في مباراة السوبر الأفريقي الماضية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

إبراهيم سعيد.. "دور شيكابالا في الملعب انتهى خلاص مبقاش موجود"

علق لاعب نادي الزمالك السابق، مقدم البرامج الحالي إبراهيم سعيد، على إهدار شيكابالا ركلة الجزاء في مباراة السوبر المصرى بالإمارات أمس الأول الخميس. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

الهولندي مارتن يول يهنئ الأهلي بعد التتويج بالسوبر المصري

حرص الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق للنادي الأهلي، على تهنئة المارد الأحمر بعد الفوز ببطولة السوبر المصري، على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

"في بيان رسمي".. الأهلي يعلن عودة كهربا للتدريبات وموقفه من المشاركة في المباريات

قرر محمد رمضان المدير الرياضي للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة بالفريق، قبول اعتذار لاعب الفريق الأول محمود عبد المنعم كهربا، عما بدر منه عقب مباراة سيراميكا كليوباترا. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يوضح لمصراوي موقف سباعي الأهلي من مباراة العين الإماراتي

كشف مصدر عن موقف سباعي الأهلي وسام أبو علي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، يوسف أيمن وأشرف داري من المشاركة أمام العين الإماراتي.(لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)