مصدر يوضح لمصراوي موقف سباعي الأهلي من مباراة العين الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مراسل الخليج 365

كشف مصدر عن موقف سباعي الأهلي وسام أبو علي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، طاهر محمد طاهر، يوسف أيمن وأشرف داري من المشاركة أمام العين الإماراتي.

ومن المقرر أن يستضيف ستاد القاهرة مباراة الأهلي ونظيره العين عند الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 29 المقبل في بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الأحد، أن وسام أبوعلي ورامي ربيعه وياسر ابراهيم سيخضعون لفحوصات طبية والأقرب هو لحاقهم بمواجهة العين.

وأشار إلى أن طاهر محمد طاهر سيخضع لفحص طبي على موضع إصابته أمام الزمالك، فيما سيبدأ أشرف داري المشاركة التدريجية بالتدريبات والأقرب خروجه من حسابات المدير الفني كولر خلال المباراة.

وأتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على جاهزية يوسف ايمن مدافع الفريق لخوض مواجهة العين بشكل طبيعي، بينما خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن يتم تجهيزه أيضًا لمباريات الدوري.

ويستهل فريق الأهلي مشواره ببطولة الدوري بمواجهة سيراميكا كليوباترا عند الثامنة من مساء يوم السبت 2 نوفمبر.

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