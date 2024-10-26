شكرا لقرائتكم خبر عن وفود "فيفا" تصل القاهرة اليوم وغداً لحضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

يصل القاهرة خلال الساعات المقبلة الوفد الأول التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على أن يصل الوفد الثاني والأخير غداً، الأحد، من أجل حضور مباراة الأهلي والعين الإماراتي في كأس القارات الأنتر كونتيننتال ومتابعة الترتيبات الخاصة بهذه المباراة.

ويُتابع الأهلي مع وفد "فيفا" الاستعدادات النهائية للمباراة المرتقبة التي ستقام باستاد القاهرة بحضور 52 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة أمنية بحضور اللقاء.

ويستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى الثامنة مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي، وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.