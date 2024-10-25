شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة عقب التتويج بالسوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج فريق الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر بلقب السوبر المحلى عقب الفوز على نظيره الزمالك بركلات الترجيح 7 / 6 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

يستضيف الأهلي شقيقه العين الإماراتي فى التاسعة مساء الثلاثاء 29 أكتوبر باستاد القاهرة الدولى في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

العين تأهل لمواجهة الأهلي في كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024 بعد أن تغلب على أرضه في ملعب هزاع بن زايد (6-2) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ضمن الدور التمهيدي.

ويقام الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا - آسيا - الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

وأشار الفيفا إلى أن الفائز من مواجهة العين سيحصل على مليوني دولار، أما الخاسر فسيحصل على مليون دولار.

وحصل الأهلى على موافقة الجهات الأمنية بحضور 52 ألف مشجع لـ مباراة العين، وأسعار التذاكر كالتالي: 100 جنيه للدرجة الثالثة و200 للثانية و500 للدرجة الأولى.