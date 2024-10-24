شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات قبل لقاء السوبر.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

لا صوت يعلو فوق مباراة القمة بين الأهلى والزمالك في نهائي كأس السوبر المحلى، الذى يجمعهما في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد محمد بن زايد في الإمارات.

تأهل الأهلى للمباراة النهائى بعد الفوز على سيراميكا بهدفين مقابل هدف، فيما صعد الزمالك للمباراة النهائى بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5 /4 بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل 1 / 1.



تاريخ مواجهات الاهلى والزمالك فى كل البطولات

ونستعرض تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات قبل مواجهة السوبر..

الدوري المصري ( 128 مباراة + 50 فوز للأهلى + 28 فوز للزمالك + 50 تعادل )

كأس مصر( 33 مباراة + 17 فوز للأهلى + 11 فوز للزمالك + 5 تعادل)

السوبر المصري( 8 مباريات + 6 فوز للأهلى + 2 فوز للزمالك)

كأس السلطان حسين( 6 مباريات + 1 فوز للأهلى + 3 فوز للزمالك + 2 تعادل)

دوري القاهرة ( 42 مباراة + 21 فوز للأهلى + 9 فوز للزمالك + 12 تعادل)

دوري ابطال أفريقيا ( 9 مباريات + 6 فوز للأهلى + 3 تعادل)

السوبر الافريقى ( 2 مباراة + فوز للزمالك)

إجمالي المباريات الرسمية 228 مباراة + 99 فوز للأهلى + 53 فوز للزمالك + 76 تعادل

المباريات الودية ( 23 مباراة +11 فوز للأهلى + 8 فوز للزمالك + 4 تعادل)

الاجمالى 252 مباراة + 111 فوز للأهلى + 61 فوز للزمالك + 80 تعادل)