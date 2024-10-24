شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 – 10 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 23 – 10 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يعلن خوض مباراة السوبر.. ويعتذر للإمارات: أخطاء أفراد البعثة غير مقصودة.

الزمالك يعلن خوض مباراة السوبر.. ويعتذر للإمارات: أخطاء أفراد البعثة غير مقصودة

أكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب وجميع أعضاء مجلس الإدارة احترامهم الشديد وتقديرهم المتناهي لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، قيادة وشعباً، وجميع أجهزتها، كما يؤكد مجلس الإدارة احترامه للقضاء بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، واحترامه لجميع قراراته وأحكامه ويؤكد ثقته التامة به.

التفاصيل الكاملة لاستعدادات الأهلي لنهائي السوبر أمام الزمالك

بدأ فريق الكرة بـ النادي الأهلي التحضير لنهائي كأس السوبر المصري أمام الزمالك غدا الخميس في المواجهة التي تجمعهما على استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية، وهي المواجهة التي يعول عليها اللاعبين والجهاز الفني كثيرا من أجل تحقيق الفوز والتتويج باللقب لاستعادة التوازن.

تجديد حبس ثلاثي الزمالك بالإمارات وتأجيل الحكم لـ 29 أكتوبر

قررت المحكمة المختصة بالإمارات تجديد حبس الثلاثى مصطفى شلبى ونبيل عماد دونجا لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، بالإضافة إلى عبد الواحد السيد مدير الكرة على خلفية الأزمة التي شهدتها مباراة بيراميدز في قبل نهائى بطولة السوبر المحلى المقامة بأبو ظبى، بالتعدى على أحد أفراد الأمن خلال المباراة.

تذكرتى تعلن نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى فى كأس الإنتركونتيننتال

أعلنت شركة تذكرتى نفاد تذاكر مباراة الأهلى والعين الإماراتى المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

برج العرب يستضيف مباريات المصري مع الأهلي والزمالك والإسماعيلي

أعلن النادي المصري في بيان رسمي، عن استضافة ستاد برج العرب لمباريات الفريق البورسعيدي في الموسم الجديد مع الأندية الجماهيرية.

تفاصيل البروفة الأخيرة للزمالك فى الإمارات قبل مواجهة الأهلي

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه الختامي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبي، بخوض تدريبات بدنية متنوعة استعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها الثامنة مساء غد الخميس في نهائي السوبر المصري للأندية الأبطال.

اتجاه في المنتخب لإعفاء صلاح ومرموش ومصطفى محمد من المعسكر المقبل

يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن إعفاء عدد من المحترفين من المعسكر المقبل للفراعنة وعلى رأسهم، محمد صلاح نجم ليفربول وعمر مرموش نجم فرانكفورت الألماني ومصطفى محمد نجم نانت الفرنسي، بعد ضمان التأهل رسميا لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

الزمالك يرتدي الزي الأسود فى مواجهة الأهلي بنهائي السوبر المصري

تقرر ارتداء الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك زيه البديل باللون الأسود الكامل " تأكيدا لليوم السابع " في مباراة الأهلي المقرر لها غداً الخميس في نهائي كأس السوبر المصري.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة السنغال فى نصف نهائي أفريقيا للكرة الشاطئية

اختتم منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة مصطفي لطفي تدريباته اليوم الأربعاء استعدادا لمواجهة نظيره السنغالي غدا الخميس، في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية المقامة بالغردقة في الفترة من 19 وحتى 26 أكتوبر الجاري.