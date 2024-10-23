بعد غرقه.. أشرف داري ينعى لاعب اتحاد طنجة المغربي السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نعى أشرف داري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لاعب فريق اتحاد طنجة المغربي السابق، عبد اللطيف أخريف، الذي وافته المنية إثر غرق قارب.

ونشر داري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للراحل عبداللطيف أخريف، وكتب: "إكرام الميت دفنه، لحدود الساعة وقرابة الثلاثة أشهر، لاعب اتحاد طنجة سابقاً عبد اللطيف أخريف، الذي وافته المنية إثر غرق قارب بالمضيق، خروج جثته بالجزائر في أعماق البحار، لا يزال إلى وقتنا هذا في إحدى مستودعات الأموات بالعاصمة الجزائرية دون دفنه".

وأضاف: "على السلطات المحلية المغربية تكثيف من جهودها، لإعادة جثة الإنسان عبد اللطيف أخريف رحمه الله".

وتابع: "الله يرحمه وإنا لله وإنا إليه راجعون".

واختتم: "نتمنى من السلطات الجزائرية، تسهيل مهمة تسليمه لعائلته".

والجدير بالذكر، أن نادي اتحاد طنجة كان قد أعلن خلال شهر يوليو الماضي، غرق قارب يقل 5 من لاعبي الفريق، خلال قيامهم بنزهة سياحية بحرية.

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