رد كارثي من اتحاد الكرة.. شوبير يكشف سر جديد في أزمة حبس ثلاثي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل جديدة، في أزمة ثلاثي الزمالك، مع أفراد أمن ملعب مباراة بيراميدز الماضية في بطولة السوبر المصري، والتي تم على أثرها حبسهم وتحويلهم للمحاكمة.

قال أحمد شوبير في برنامجه عبر قناة "الأهلي": "لما حصلت الأزمة، مراقب المباراة، ذهب لرجل الأمن الغاضب الذي حصل معه الأزمة من أجل تقديم الاعتذار، ولكن رئيس نادي الزمالك رفض الاعتذار على حسب ما علمه أن لاعبي الأبيض مش غلطانين".

أضاف: "هقولك سر من الأسرار ومحدش يقدر يكدبني في اللي هقوله، السيد المراقب في مباراة الزمالك وبيراميدز كتب كل صغيرة وكبيرة بمنتهى الأمانة في تقريره وأرسله للمسؤولين عن المسابقات في الاتحاد المصري".

وأوضح: "المسؤولين في اتحاد الكرة قالوله الكلام ده مش وقته ومش هنعمل بيه حاجة بل أن مسؤولا كبيرا في الاتحاد المصري قاله بلاش الكلام ده دلوقتي".

وأتم تصريحاته: "أنا بقول كلام أنا مسؤول عنه وأتحدى أن السيد مراقب المباراة يكذب كلامي ده".

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