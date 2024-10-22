مفاجأة.. الزمالك يفكر في إقالة مسؤولين بالنادي بعد واقعة التعدي بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إقالة مسؤولين داخل النادي، بعد واقعة التعدي على أحد منظمي بطولة كأس السوبر المقام في الإمارات.

وأوضح مصدر "لمصراوي" أن مجلس الزمالك يفكر في إقالة الثنائي، عبد الواحد السيد مدير الكرة، وأحمد سالم المتحدث الرسمي للنادي.

وجاءت تلك الأزمة بعد تعدي ثلاثي الزمالك، مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا وعبد الواحد السيد، على أحد منظمي بطولة كأس مصر في مباراة بيراميدز.

ويتم احتجاز الثلاثي في أحد أقسام الإمارات منذ الساعة التاسعة صباح أمس الاثنين.

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