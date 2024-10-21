الامارات | «بريق الأمل» بطلاً لكأس رئيس الدولة للخيول العربية في مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الجواد «بريق الأمل»، العائد لإسطبلات سعفان، بلقب الجولة المصرية من سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة التي أقيمت أول من أمس، في ميدان سباق نادي الجزيرة الرياضي بالقاهرة، ضمن أجندة سباقات النسخة الـ31 للكأس، وسط حضور جماهيري مميّز.

وتحظى سلسلة سباقات الكأس بدعم وتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، انطلاقاً من اهتمام سموّه الكبير بتطوير صناعة سباقات الخيول العربية، ودعم ملّاك ومربي الخيل العربي في دول العالم كافة، ومن حرص الإمارات الدائم على الحفاظ على مسيرة الخيول العربية، باعتبارها إرثاً أصيلاً من تراثها الوطني.

وتمكن «بريق الأمل»، تحت إشراف المدرب كريم عبدالنبي، وقيادة الفارس فارس رضا، من الفوز بلقب الشوط الرابع (الرئيس) بعد أن قطع مسافة السباق البالغة 1600 متر، بزمن 2.03.00 دقيقة، فيما حلَّ مناضل سعفان بطل النسخة الماضية بالمركز الثاني، وجاء فهد الأمين بالمركز الثالث.

وشهد مهرجان الكأس بجولته الـ12 في مصر، مشاركة 55 خيلاً، تمثّل نخبة الجياد المصرية في ستة أشواط، تحت إشراف الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، حيث فاز كل من «كنعان أخناتون» بلقب الشوط الأول، و«يدوم العز» بلقب الشوط الثاني، و«راغد» بلقب الشوط الثالث، و«سلطان حمدون» بلقب الشوط الخامس، و«سراج بدراوي» بلقب الشوط السادس.

شهد المهرجان وتوج الفائزين ممثل اللجنة العليا المنظمة لسباقات الكأس الغالية، سعيد المهيري، ورئيس الهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، فليكس يوسف.

وقال مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة، فيصل الرحماني: «نفخر بالتعاون الرياضي المشترك بين الإمارات ومصر، ونثمن الحضور الجماهيري الكبير لسباق الكأس الغالية في القاهرة، والأجواء المميّزة التي رافقت المهرجان بجميع أشواطه، في ظل التفاعل الكبير من ملّاك الخيل بمصر».

وأشاد بالجهود التنظيمية والدور المميّز للهيئة العليا لسباق الخيل في مصر، وحرصها على تحقيق مشاركة واسعة من ملّاك ومربي الخيل في مهرجان الكأس الغالية، لافتاً إلى أن جولة مصر تُعدُّ مفخرة لسلسلة السباقات العالمية.