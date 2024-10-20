أمير توفيق ينشر صورة رفقة زوجته والجمهور يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرص أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة بالنادي الأهلي، على نشر صورة له رفقة زوجته منار العصر.

ونشر أمير توفيق صورة له رفقة زوجته، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وهما يظهران بشكل رومانسي.

ويذكر أن الأهلي، يستعد لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة السوبر المصري.

وعلق أحد الجماهير على الصورة، قائلاً: "عاوزين صفقات جناحين يا استاذ أمير"، كما كتب أحد الجماهير "المحترم الشريف".

كما علق أحد الجماهير على الصورة: "ربنا يخليكوا لبعض ويبارك فيكم".

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