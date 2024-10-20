بث مباشر بالفيديو.. الزمالك 0 - 1 بيراميدز .. إبراهيم عادل يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 نقدم تغطية لحظة بلحظة بأبرز أحداث مباراة الزمالك وبيراميدز عند 04:05 عصر اليوم الأحد ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

الزمالك يُشارك بالمباراة ببطاقة ذهبية، فيما يُشارك بيراميدز بصفته بطلاً لكأس مصر.

وأعلن جوميز المدير الفني لفريق الزمالك التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز :

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد شحاتة، حمزة المثلوثي، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

خط الوسط: زياد كمال، عبد الله السعيد، ناصر ماهر.

خط الهجوم: زيزو، سيف الدين الجزيري، مصطفى شلبي

وأعلن الكرواتي كرونسلاف المدير الفني لبيراميدز التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الزمالك

تشكيل الزمالك أمام بيراميدز في السوبر المصري:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - إبراهيم عادل - صديق إيجولا - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويجلس على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - كريم حافظ - أسامة جلال - أحمد توفيق - علي جبر - محمد رضا بوبو - يوسف أوباما - مصطفى فتحي - عبد الرحمن مجدي:

ملخص بأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وتقدم بيراميدز بهدف بعد مرور 14 دقيقة عن طريق لاعبه إبراهيم عادل الذي وصلته كرة بينية من زميله رمضان صبحي داخل منطقة جزاء الزمالك أسكنها الشباك.

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