شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:15 م

تنقل قنوات "أون تايم سبورتس" مباراة الأهلي وسيراميكا في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد آل نهيان بالإمارات، فى نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري ، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

الوسط: إمام عاشور، مروان عطية، أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبو علي.

تشكيل سيراميكا المتوقع أمام الأهلى

حراسة المرمى.. محمد بسام.

خط الدفاع.. عبد الرحمن بودي – أحمد رمضان بيكهام – رجب نبيل – حسين السيد.

خط الوسط.. عمر قلاوة– محمد توني – محمد عادل – أحمد قندوسي.

خط الهجوم.. فخري لاكاي – جون إيبوكا.

ويشارك فى البطولة خلال نسخة 2024، الأهلي بطل الدوري وبيراميدز حامل لقب الكأس وسيراميكا الفائز بكأس الرابطة والزمالك المدعو بالكارت الذهبي.

ويعد الأهلي والزمالك أبرز المرشحين للفوز باللقب كون الفريق الأحمر الأكثر تتويجاً بالبطولة بواقع 14 مرة يليه الزمالك بـ4 ألقاب.