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موعد مباراة الأهلي وسيراميكا فى السوبر المصري الليلة

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

الأحد، 20 أكتوبر 2024 12:15 م

يستعد فريق الأهلى لمواجهة سيراميكا في نصف نهائى بطولة السوبر المحلى التي تقام بالامارات وتستمر حتى 24 أكتوبر الجارى، حيث تقام المباريات على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة.


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تدريب الاهلي

موعد مباراة الأهلى وسيراميكا
 

مباراة الأهلى وسيراميكا في نصف نهائي بطولة السوبر تقام في الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.


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مران الاهلي

لماذا يشارك الأهلى وسيراميكا بالسوبر

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل ، أما سيراميكا فهو بطل كأس رابطة الأندية. 

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الاعبون اثناء التدريب

قائمة الأهلى لمواجهة سيراميكا
 

وتضم قائمة الأهلى فى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري 29 لاعباً هم: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف، خالد عبد الفتاح، عمر كمال عبد الواحد، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم الدبيس، أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور، عمرو السولية، عمر الساعي، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، كريم نيدفيد، بيرسي تاو، رضا سليم، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات، كهربا وسام أبو علي، والثلاثي الصاعد. مصطفى ابو الخير ومحمد عبد الله وسمير محمد.


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كولر

مدربا الأهلى وسيراميكا
 

وتشهد مباراة الأهلى وسيراميكا صراعا بين مدرستين كرويتين، الأولى المدرسة السويسرية، ويمثلها مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى، والذى حقق نجاحات قوية مع النسور الحمر على مدار موسمين قادهم خلالها إلى حصد 9 ألقاب مختلفة وهى الدورى المصرى مرتين وكأس مصر مرتين والسوبر المصرى 3 مرات ودورى أبطال أفريقيا مرتين والتتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

والمدرسة الوطنية ويمثلها أيمن الرمادي والذي يقود سيراميكا ونجح في صناعة فريق قوي وقيادته للتتويج بلقبين هما البطولتين الوحيدتين في مشوار الفريق بالكرة المصرية، ويرغب في تقديم مستويات قوية خلال مشاركته في البطولة باعتباره بطل كأس الرابطة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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