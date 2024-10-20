شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 20 أكتوبر 2024 01:40 م

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا في السوبر المصري يشغل اهتمام الملايين من عشاق القلعة الحمراء كونها تمثل الخطوة قبل النهائية للمنافسة على لقب السوبر المصري وإسعاد الجماهير الأهلاوية عقب خسارة بطولة السوبر الأفريقي مؤخراً أمام الزمالك.

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويخوض الأهلي في الثامنة مساء اليوم، الأحد، مباراة مهمة حينما يلتقي مع سيراميكا باستاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبي في نصف نهائي بطولة السوبر المصري بالإمارات.

القناة الناقلة لمباراة الاهلي وسيراميكا

تنقل قنوات أون تايم سبورتس مباراة الأهلي وسيراميكا الليلة، كما تذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

حكم مباراة الاهلي وسيراميكا

ويدير أحمد الغندور، مباراة الأهلي أمام سيراميكا، ويساعده أحمد حسام طه وشريف عبد الله، بجانب أمين عمر حكما رابعاً ، كما تقرر تعيين وائل فرحان حكما لتقنية الفيديو في لقاء الأهلي وسيراميكا، ويساعده الإماراتي عيسى خليفة.

ويلتقي الفائز من مباراة الاهلي وسيراميكا مع الفائز من مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي البطولة.