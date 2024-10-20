مفاجأة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا كليوباترا في كأس السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة السويسري، مارسيل كولر، على التشكيل الذي يواجه سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد.

وشهد التشكيل مفاجأة، حيث أكد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد أن مصطفى شوبير سيكون حارسا اساسيا بدلا من محمد الشناوي.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سيراميكا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - يحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق - إمام عاشور - مروان عطية.

خط الهجوم: بيرسي تاو - وسام أبو علي - حسين الشحات.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في الإمارات.