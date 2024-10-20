التانية.. مدحت شلبي مع سيارته الجديدة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - ظهر المعلق والإعلامي الرياضي، مدحت شلبي مع أحد تجار السيارات وذلك بعد شراء سيارته الجديدة.

وعلق تاجر يدعى مصطفى القبضان الذي ظهر في صورة مع مدحت شلبي: "يا مساء الأنوار الليلة ضرب نار، مبروك عليك يا ملك التعليق، العربية التانية".

يذكر أن مدحت شلبي سيعلق على مباراة الزمالك ضد بيراميدز في إطار منافسات السوبر المصري الممتاز المقام في الإمارات في الفترة من 20 إلى 24 من شهر أكتوبر الجاري.

وتقام مباراة الزمالك اليوم ضد بيراميدز في الساعة 4 وخمس دقائق مساء، بتوقيت القاهرة.

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