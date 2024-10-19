ملف الخليج 365.. يد الأهلي لنهائي أفريقيا على حساب الزمالك.. ومفاجأة في مستقبل محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

نشر موقع الخليج 365 العديد من الموضوعات أمس الجمعة، نستعرضها خلال السطور التالية:

تريزيجيه يُشارك في فوز الريان على الخور بالدوري القطري

شارك محمود حسن "تريزيجيه" أساسيًا خلال المباراة التي فاز بها فريقه الريان على نظيره الخور مساء اليوم الجمعة بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري القطري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

كعبه عالي.. هاني سعيد يعلق على مواجهة الزمالك في السوبر المصري

علق هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، على جملة أن فريق الزمالك "كعبه عالي" على فريقه، قبل المواجهة التي تجمع بينما، يوم الأحد المقبل، في كأس السوبر المصري للأبطال، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

حمدالله يحرم الشباب من تعادل قاتل أمام النصر بالدوري السعودي

خسر فريق الشباب بهدفين مقابل هدف على يد ضيفه النصر خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

عُرض على برشلونة.. مفاجأة بشأن مستقبل محمد صلاح

كشف تقرير إسباني، مفاجأة بشأن مستقبل المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي ينتهي عقده مع الفريق، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع مع أي ناد في يناير المقبل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مران الزمالك.. تأهيل دونجا.. انتظام مدافع الفريق.. وجمل فنية وتكتيكية من جوميز

أدى فريق الزمالك تحت قيادة المدير الفني جوزيه جوميز مساء أمس الجمعة المران الثاني على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت الذي استضاف مران الفريق بالأمس؛ استعداداً لبطولة السوبر المحلي، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

باستاد زايد للكريكت .. 18 صورة لتدريبات الزمالك استعداداً لمباراة بيراميدز في السوبر المصري

واصل فريق الزمالك، مساء أمس الجمعة تدريباته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه جوميز على الملعب الفرعي باستاد زايد للكريكت الذي استضاف مران الفريق بالأمس؛ استعداداً لبطولة السوبر المحلي، لمشاهد صور المران.. اضغط هنا

على ملعب الكريكت.. 15 صورة ترصد تدريب الأهلي الأول في الإمارات

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبه الأول في الإمارات، استعدادا لخوض مباريات السوبر المصري للأبطال، خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الحالي، لمشاهدة صور المران.. اضغط هنا

مواصلة كتابة التاريخ.. أكرم توفيق يتحدث عن السوبر المصري للأبطال

تحدث أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال، مشيرا إلى أن جميع البطولات التي يدخلها مهمة، للاطلاع على التصريحات.. اضغط هنا

"انسحاب بعد 7 أهداف وإلغاء مباراتين لإيجار الملعب".. غرائب الدوري النسائي المصري بعد مرور 3 جولات

اختتمت مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، اليوم الجمعة 18 أكتوبر، وشهدت مباريات اليوم إلغاء لقاء، لعدم ذهاب أحد الفريقين إلى ملعب المباراة، للاطلاع على التفاصيل.. اضغط هنا

"لاعبة زوجها مدرب وتوأم بفريق واحد".. ضمن أبرز 5 مفارقات الدوري النسائي المصري (صور)

تعتبر النسخة الحالية من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، تاريخية، بمشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ اللعبة، بالإضافة إلى ظهور قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، ومع الوصول إلى الجولة الثالثة من المسابقات، رأينا العديد من المفارقات في الدوري، للاطلاع عليها.. اضغط هنا

"يد وناشئين وكرة نسائية".. الأهلي يبسط سيطرته على مبارياته أمام الزمالك في أكتوبر

واصل النادي الأهلي بسط سيطرته على المواجهات التي تجمع فرقه بالألعاب المختلفة بغريمه الزمالك خلال شهر أكتوبر الجاري، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

يد الأهلي إلى نهائي أبطال أفريقيا بفوز قاتل على الزمالك

تأهل فريق كرة اليد بالنادي الأهلي إلى دور نهائي النسخة الجارية من بطولة أفريقيا لكرة اليد على حساب نظيره الزمالك، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بهاتريك نهى الصلح.. سيدات وادي دجلة تفزن على زد

حققت سيدات وادي دجلة الفوز على زد بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الفريق لم يصل.. انسحاب الاتحاد السكندري من مباراة مسار

ألغيت مباراة الاتحاد السكندري ومسار (توت عنخ آمون سابقا)، التي كان من المقرر إقامتها في الرابعة عصر أمس الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري المصري للسيدات 2024-2025، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز.. كل ما تريد معرفته عن مباراة افتتاح بطولة السوبر المصري

تُفتتح منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر المصري بمباراة تُقام عند 04:05 عصر يوم الأحد المقبل، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا