رضا سليم: جمهور الأهلي هو رقم واحد.. أشرف داري ويحيى عطية الله لاعبان كبار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تحدث رضا سليم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا، في إطار كأس السوبر المصري.

وقال سليم في تصريحات عبر الموقع الرسمي للأهلي: "كبار الفريق يحفزونا لنكون أفضل في المباراة، إن شاء الله نكون عند حسن ظن الجماهير".

وأضاف: "سنلعب في بطولة السوبر بشخصية كبيرة، الأهلي لا يخشى مواجهة أحد".

وتابع: "يحيى عطية الله وأشرف داري، لاعبان كبار ولديهما الخبرات مع المنتخب المغربي، اللاعبون الكبار في الأهلي ساهما في دخولهما مع المجموعة بشكل مميز".

واختتم رضا سليم تصريحاته: "جمهور الأهلي هو رقم 1 ويعطي كافة اللاعبين دفعة قوية داخل الملعب، بدأنا سنة جديدة وإن شاء الله تكون سنة جديدة مليئة بالألقاب".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل، في إطار نصف نهائي كأس السوبر المصري.

وتقام بطولة السوبر المصري، في الفترة من 20 أكتوبر الجاري حتى 24 من الشهر ذاته، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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