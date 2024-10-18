غياب صلاح عن الأفضل.. كل ما تريد معرفته عن الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي الممتاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تبدأ مواجهات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، ويسعى المدربون لوضع الرتوش الأخيرة للوصول إلى الشكل الأمثل وتحقيق أعلى النقاط خلال الجولة.

وتغلق نافذة انتقالات الجولة الثامنة من فانتازي الدوري الإنجليزي غدا السبت، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، قبل مباراة وست هام يونايتد وتوتنهام.

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