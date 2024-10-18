اصطحب ثنائي.. تفاصيل مهمة في قضية اتهام مبابي بالاغتصاب (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شهدت الأيام الماضية أزمة كبيرة في كرة القدم، حيث وجهت السلطات السويدية تهمة الاغتصاب لكيليان مبابي لاعب ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن مبابي غادر مدريد يوم الأربعاء 9 أكتوبر، ووصل إلى ستوكهولم على متن طائرة خاصة، وظل في السويد 3 أيام قضاها في الفنادق والملاهي الليلية.

وأوضحت الصحيفة أن تكلفة رحلة اللاعب الفرنسي إلى السويد وصلت إلى 100 ألف يورو، شاملة كل شئ الطائرة والأيام الـ3 التي قضاها في ستوكهولم.

وكشفت الصحيفة عن الرجلين اللذين صاحبا كيليان في رحلته المشؤومة، حيث ظهرا معه في عدد من الصور التي نشرتها الصحف العالمية للاعب وهو في السويد.

ورافق لاعب ريال مدريد كل من، المساعد الشخصي وحارسه الأمني، وأدت الصحيفة أن الثنائي يرافقان مبابي أينما ذهب من أجل ضمان حمايته.

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