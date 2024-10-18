شكرا لقرائتكم خبر عن ‎‏‎مادسن يضع برنامج تجهيز رجال يد الأهلي لمواجهة الزمالك ببطولة أفريقيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أنهى الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي استعداداته لخوض مباراة الزمالك المقرر إقامتها اليوم في نصف نهائي بطولة أفريقيا للأندية.

وأدى الفريق تدريبات بدنية في الجيم في تمام الساعة الثانية ظهر أمس، وتوجه بعدها إلى صالة الوفاق لخوض المران الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساء أمس طبقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة ستيفان مادسن، استعدادا لمواجهة لنصف النهائي.

ويضم فريق رجال يد الأهلي كلا من: إبراهيم المصري - أحمد عادل - ياسر سيف - أحمد خيري - سيف هاني - عبد الرحمن فيصل - محسن رمضان - محمد لاشين - عمر خالد "كاستيلو" - عمر سامي - محمد مجدي - نبيل شريف - عبد العزيز إيهاب "زيزو" - راضى محمد - محمد صلاح - عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم.