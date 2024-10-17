شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمد صلاح مع منتخب مصر بعد نهاية معسكر أكتوبر.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح محمد صلاح قائد فريق ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر، فى قيادة الفراعنة للتأهل لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة 2025 بالمغرب المقبلة للمرة الخامسة فى تاريخه، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب منذ أكثر من 14 عاما.

وشارك محمد صلاح مع منتخب مصر فى 4 نسخ لكأس أمم أفريقيا أعوام 2017 بالجابون و2019 بمصر و2021 بالكاميرون و2023 بكوت ديفوار.



أرقام محمد صلاح

وغاب محمد صلاح عن مباراة منتخب مصر وموريتانيا بعد الحصول على إذن من حسام حسن، لتتوقف مشاركاته مع الفراعنة عند 101 مباراة ساهم خلالها فى 92 هدفا، حيث سجل 59 هدفا وصنع 33 هدفا لزملائه.

ونجح منتخب مصر فى التأهل للمرة الـ27 فى تاريخه والخامسة على التوالى بعد الفوز بهدف إبراهيم عادل على موريتانيا فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بعدما رفع منتخب مصر رصيده إلى 12 نقطة بعد الفوز الرابع على التوالى فى التصفيات الأفريقية، ليتأهل منتخب مصر رسميا إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وحافظ منتخب مصر على نظافة شباكه للمباراة الرابعة على التوالى فى تصفيات أمم إفريقيا، حيث فاز بثلاثة نظيفة على الرأس الأخضر بالجولة الأولى، ثم الفوز على بتسوانا برباعية نظيفة، ثم الفوز على موريتانيا ذهابا وإيابا بثلاثية نظيفة فى مجموع المباراتين، ليسجل المنتخب 10 أهداف دون أن يستقبل هدفا واحدا.