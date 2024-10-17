الامارات | 9000 طالب يشاركون في دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق دورة «مايديا لألعاب مدارس دبي» أولى المحطات التأسيسية في عملية انتقاء وتطوير المواهب الرياضية ومشروع صناعة الأبطال الأولمبيين.

يشارك في الدورة أكثر من 9000 طالب وطالبة من 180 مدرسة حكومية وخاصة، يتنافسون في 22 بطولة رياضية متنوعة، وتقام منافساتها بالتعاون مع شركة «إي أس أم» الشريك التشغيلي للدورة، خلال الفترة من 16 أكتوبر 2024 إلى 26 يونيو 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد اليوم الخميس بمقر مجلس دبي الرياضي بحضور مدير إدارة التطوير الرياضي بالمجلس أحمد سالم المهري، والمدير العام لشركة مايديا للأجهزة المنزلية في الشرق الأوسط وإفريقيا باريس لي والمدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في هيئة المعرفة والتنمية البشرية الدكتور عبدالرحمن ناصر، وممثلي الشركات الداعمة والراعية.

وقال أحمد سالم المهري: «سعداء بالنمو الذي تشهده الدورة في كل عام بعد أن نجحت في استقطاب أكثر من 9000 طالب وطالبة من أكثر من 180 مدرسة حكومية وخاصة يتنافسون في 22 بطولة متنوعة، وبناء على هذه الأرقام ستبعب الدورة دورا أساسيا في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية التي أطلقها مجلس دبي الرياضي ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال جذب وتطوير المواهب في جميع التخصصات».

وقال الدكتور عبدالرحمن ناصر: «المدارس هي قاعدة الهرم الرياضي، لأن الرياضة تبدأ من هذه المرحلة العمرية، ونتقدم بالشكر لكل من شارك في وصول هذا الحدث لهذه المرحلة من النجاح والتطور».

وتتضمن الدورة 22 مسابقة في: كرة قدم، والكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، وكرة الطاولة، والتزلج على الجليد، والجمباز الإيقاعي، والمبارزة، والجولف، ومنافسات رياضات أصحاب الهمم، التنس، والسباحة، والريشة الطائرة، والكريكيت داخل القاعات، وتسلق الجدار، والكريكيت في الملاعب المفتوحة، والبادل، والشطرنج، والشطرنج عن بعد، والألعاب الالكترونية، والقوس والسهم، وألعاب القوى، وكرة الشبكة (نت بول)، والكاراتيه، بالإضافة إلى تنظيم بطولة للمعلمين.