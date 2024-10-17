نجم الأهلي السابق لمصراوي: أتمنى عدم الدفع بالصفقات الجديدة في مباريات السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق هادي خشبة، على الدور الكبير الذي يقوم به محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، لمساعدة اللاعبين في تخطي هزيمة مباراة السوبر الأفريقي، والتركيز في المباريات المقبلة".

وقال خشبة في تصريحات خاصة لمصراوي: "محمد رمضان سيكون له دور معنوي كبير جداً، مع الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف: "رمضان إضافة كبيرة للفريق وللنادي بشكل عام، خلال الفترة المقبلة، إن شاء الله هذا الأمر ينعكس على أرضية الملعب".

وتابع: "أتمنى عدم الدفع بالصفقات الجديدة في مباريات السوبر المصري، ودخولهم مع الفريق بداية من مباريات الدوري وجعل يحيى عطية الله يشارك في تسديد ضربات الترجيح في مباراة السوبر الأفريقي، كان أمر غير صحيح".

واختتم خشبة تصريحاته: "رسالتي إلى كل لاعبي النادي الأهلي، أن يكون لديهم ثقة في أنفسهم، ومباراة السوبر الأفريقي في النهاية كانت بطولة من مباراة فقط، وليس حصاد موسم كامل وعليهم دور كبير جداً، لمصالحة الجماهير الفترة المقبلة".

ويلتقي الأهلي مع نظيره سيراميكا كليوباترا، يوم الأحد المقبل، في إطار منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، المقام في السعودية، خلال الفترة من 20 حتى 24 من الشهر ذاته.

ويشارك في بطولة السوبر المصري أربعة فرق وهم، كلا من "الأهلي، الزمالك، بالإضافة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا".

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