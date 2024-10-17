على رأسهم الشناوي.. الخليج 365 يكشف قائمة الأهلي المشاركة في كأس السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - مراسل - الخليج 365:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، على القائمة النهائية التي تخوض بطولة كأس السوبر المصري.

ووفقا لمصدر "الخليج 365"، فإن القائمة ضمت 29 لاعبا، بتواجد قائد الفريق محمد الشناوي ورامي ربيعة في خط الدفاع، وإمام عاشور في الوسط ووسام أبو علي مع الهجوم.

قائمة الأهلي المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف.

الدفاع: خالد عبدالفتاح - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - أشرف داري - يوسف أيمن - كريم الدبيس - عمر كمال عبد الواحد - يحيى عطية الله - أكرم توفيق.

الوسط: كريم نيدفيد - مروان عطية - عمرو السولية - أحمد نبيل كوكا - محمد عبد الله - محمد مجدي افشة - إمام عاشور - عمر الساعي - حسين الشحات - مصطفى ابو الخير - سمير محمد - بيرسي تاو - رضا سليم - طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا - وسام أبوعلي.

ومن المقرر أن يلاقي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا يوم الأحد المقبل، ضمن مواجهات نصف نهائي كأس السوبر المصري.

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