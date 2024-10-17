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"إنريكي تدخل".. هل يحسم سان جيرمان التعاقد مع محمد صلاح؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

كشفت تقارير صحفية أوروبية اليوم الخميس، عن وجود رغبة من قبل المدير الفني الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للتعاقد مع النجم المصري محمد صلاح.

وذكرت صحيفة "fichajes" الإسبانية اليوم، إن لويس إنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، خاصة وأنه يمثل الحل المثالي لتدعيم هجوم الفريق، خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة، أن محمد صلاح يعيش حالة من التردد خلال الفترة الماضية، ما بين الانتقال إلى فريق باريس سان جيرمان والاستمرار في أوروبا، أو العودة إلى المنطقة العربية من بوابة الدوري السعودي.

وينتهي عقد صلاح مع الريدز، بنهاية الموسم الحالي 2024-2025، مما يعني أن الفرعون المصري يحق له التوقيع مع أي نادٍ، خلال شهر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان صلاح انضم إلى فريق في يناير 2017، قادماً من صفوف روما الإيطالي.

وخاض صلاح رفقة الريدز، خلال الموسم الحالي في 10 مباريات بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 11 هدفاً، بواقع تسجيل 6 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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