الأهلي يحاول إقاع كولر بصفقة لاعب زد

ياسر رشاد - القاهرة - يحاول مسؤولو الأهلي إقناع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالتعاقد مع عبد الرحمن البانوبي جناح نادي زد بعد الحصول على موافقة اللاعب وناديه لحسم الصفقة.

وتحفظ كولر على اللاعب وكونه ليس أفضل من العناصر المتاحة داخل الفريق الأحمر في مركز الجناح ولكن محمد رمضان المدير الرياضي تحدث مع محمود الخطيب رئيس النادي حول ضرورة تدعيم مركز الجناح لوجود العديد من الارتباطات حتى شهر يناير المقبل.

كولر يرى أن الأهلي يضم 5 أجنحة هجومية وهم حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو ومحمد عبد الله اللاعب الصاعد ورضا سليم بجانب أن هناك عناصر يمكن توظيفها في مركز الجناح مثل إمام عاشور.

وفي المقابل، يرى رمضان أن الأهلي بحاجة لتواجد 3 لاعبين في كل مركز تجنباً لحدوث أي هزة حال غياب بعض العناصر للإصابة أو الإيقاف وطالب بضم البانوبي لأنه يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والأيسر.

في الوقت الذي تسافر بعثة الأهلي إلى الإمارات اليوم الخميس لخوض منافسات كأس السوبر المحلي بمواجهة سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي التي تقام يوم الأحد المقبل.

وتأكدت جاهزية المغربي أشرف داري مدافع الأهلي لخوض لقاء سيراميكا بعد تخلصه من آلام كاحل القدم التي طاردته في التدريبات وأدت إلى عدم استكماله المران خلال آخر يومين.

الأهلي يرفض الحرب الكلامية مع الزمالك

ورفض مسؤولو الأهلي الدخول في حرب كلامية مع إدارة الزمالك بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد سليمان عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء حول بعض الأمور الخاصة بالعلاقة بين القطبين.

وطلب محمود الخطيب رئيس النادي من أعضاء مجلس الإدارة كما أعطى تعليماته لجميع العاملين بالقلعة الحمراء بالهدوء التام والتركيز الشديد في بطولة السوبر المحلي.

وأعاد مجلس الأهلي تشكيل مجالس إدارات شركاته وعلى رأسها شركة كرة القدم التي يتولاها حالياً رجل الأعمال أيمن فتحي بعد قبول استقالة عدلي القيعي وتم الدفع بأحمد شمس ووائل زيادة في تشكيل المجلس على حساب خالد عبد القادر وعلاء عبد الصادق بينما استمر أحمد حسام عوض.

وشهدت التغييرات كافة الشركات برحيل يحيى راشد وزير السياحة الأسبق عن رئاسة شركة الخدمات وتولى المهمة بدلاً منه محمد منار عنبة وزير الطيران المدني السابق بجانب رحيل المهندس أيمن إسماعيل عن رئاسة شركة المنشآت الرياضية وتولى المهمة تامر ناصر الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطوير العقاري الشهيرة.