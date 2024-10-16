تعرضوا لموقف طريف.. 20 صورة لرحلة علي معلول وزوجته من تونس إلى مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

بدأت مريم الزيني رحلة حبها لـ على معلول ظهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تونس إلى القاهرة، تاركه حياتها ومنزلها من أجل مساندته في مشواره الكروي.

واشتهرت قصة على ومعلول وزوجته باعتبارها حبه الأول والأخير كما قال في تصريحات سابقة عبر الحساب الرسمي للأهلي.

وبعد احترافه في صفوف الأهلي، تركت مريم معلول حياتها في تونس وذهبت إلى القاهرة، لتتعرض إلى موقف طريف في أول خروجة مع زوجها، حيث قال:"خرجنا في مول "city stars" وتاهت مني بسبب الزحمة".

ويعرض "الخليج 365" في السطور التالية معلومات عن مريم معلول:

من مواليد 16 يوليو.

تزوجت من معلول في 2016، وأنجبت طفلين وهما "كريم وسليمة".

تمتلك 238 ألف متابع على الإنستجرام.

بعد زوجها غيرت اسمها عبر حسابتها إلى مريم زيني معلول.

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