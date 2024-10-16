شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ارتفاع كبير في حصيلة ضحايا غارات الاحتلال على لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2367 قتيلًا و11088 جريحًا منذ الثامن من أكتوبر 2023، فيما بلغت الحصيلة أمس الثلاثاء 17 قتيلًا و182 جريحًا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان اليوم الأربعاء، أن "غارات العدو الإسرائيلي يوم أمس على لبنان أسفرت عن 17 شهيدًا وإصابة 182 بجروح".

وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2367، والجرحى إلى 11088، بحسب البيان.

توقف الخدمات التعليمية

وذكرت وزارة التربية والتعليم العالي أن 77% من المدارس الحكومية لا تقدم خدمات تعليمية أما بسبب استخدامها كملاجي جماعية، أو بسبب وجودها في مناطق متضررة بشكل مباشر.

كما أن 40% من طلاب التعليم الفني والتدريب المهني الحكوميين، و57% من طلاب الجامعة اللبنانية، و32% من موسسات التعليم العالي الخاصة هم من المناطق المتضررة بشكل مباشر.



16 قتيلًا في الفطيحة

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة اللبنانية في بيان، أن "الغارة المعادية على مبنيي بلدية النبطية واتحاد بلدياتها أدت في حصيلة نهائية إلى استشهاد 16 شخصًا وإصابة 52 بجروح"، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.

وأفاد تقرير لبناني في وقت سابق اليوم الأربعاء، بمقتل 10 اشخاص جراء الغارات الإسرائيلية على مدينة النبطية في جنوب البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية أن من بين الضحايا رئيس بلدية مدينة النبطية د. أحمد كحيل، عندما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات دمرت إحداها مبنى بلدية النبطية.

كما أضافت أنه كان من بين الضحايا عدد من أعضاء المجلس البلدي في النبطية.