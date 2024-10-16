طلبة: حسام حسن نجح في احتواء نجوم المنتخب

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني نجح في احتواء كبار نجوم الفراعنة خلال الفترة الماضية عقب توليه المهمة رسمياً.



وقال مجدي طلبة محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:"من وجهة نظري أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني استطاع التعامل مع أزمات نجوم الفراعنة بشكل جيد وأكثر من رائع في الفترة الأخيرة ".

وأضاف:" حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني أمامه فرصة ذهبية لتحقيق إنجاز تاريخي مع الفراعنة في تصفيات كأس العالم وبطولة كأس الأمم الإفريقية".

في سياق متصل، قال حسام حسن في تصريحات عقب نهاية مباراة موريتانيا عن غياب محمد صلاح: "احترمت رغبة صلاح في عدم اللعب على النجيل الصناعي، وهذا كان أيضًا رغبة الجهاز الطبي لليفربول، لأن صلاح كان يعاني من إصابة خفيفة".

وتابع: "ليفربول خشى من تجدد الإصابة، وقراري كان الحفاظ على صلاح لأنه سيكون مهمًا في الفترات المقبلة، خاصة في تصفيات كأس العالم، واليوم حافظنا على صلاح وكسبنا بدلاءً أدوا بقوة".

وأكمل حسام حسن: "من يعرفني ومن يعرف إبراهيم سيعلم أنني لا أفكر إلا في الفوز، الإعلام المصري لا يتقبل سوى الانتصارات، وهذه طموحاتنا في مباراتي كاب فيردي وبوتسوانا".