غيابات الزمالك المحتملة بالسوبر المصري قبل السفر إلى الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الزمالك للسفر إلى الإمارات يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر الجاري؛ للمشاركة في بطولة السوبر المصري للأندية الأبطال.

واستعد الزمالك للمشاركة بالبطولة بخوض 3 مباريات ودية إذ خسر في الأولى بهدفين مقابل هدف على يد نظيره بتروجت وتعادل في الثانية بهدف لمثله أمام إيسترن كومباني وخسر في الثالثة بنتيجة (3-2) أمام زد.

ومن المحتمل أن تشهد صفوف الزمالك عدة غيابات ببطولة السوبر حال عدم اكتمال جاهزيتها وهي:

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محمود حمدي "الونش": يخضع للتأهيل للتعافي من إصابة قطع بالرباط الصليبي

أحمد حمدي: يخضع للتأهيل للتعافي من إصابة قطع بالرباط الصليبي

بداية الزمالك بالبطولة ستكون بمواجهة نظيره بيراميدز في دور نصف النهائي عصر يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر الجاري على أن يلتقي الفائز منهما في النهائي بالفائز من مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدور ذاته.

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