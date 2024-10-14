ويليامز: الشهرة منعتني من امور احبها و استمراري في بيلباو اسعدني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد نجم منتخب إسبانيا ونادي اتلتيك بيلباو نيكو ويليامز انه لم يكن يتوقع على الاطلاق الشهرة التي يحظى بها حاليا بعد تحقيق لقب يورو 2024 مع منتخب اسبانيا .

وكان نيكو ويليامز قد قاد منتخب اسبانيا في يوليو الماضي لاحراز لقب كأس اوربا 2024 بالتغلب في المباراة النهائية على منتخب انجلترا وكان ويليامز احد الاضلاع الهامة في تحقيق منتخب اسبانيا للقبه الرابع في البطولة .

وقال نيكو ويليامز في تصريحات لصحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية : لم اكن اشعر بحجم الشهرة التي اتمتع بها في الوقت الحالي . بالقطع قبل اليورو كنت معروف في اسبانيا لكن الان اصبحت شهرتي عالمية . كنت مع بيلباو في مباراة امام روما في ايطاليا و عندما وصلت المطار هناك وجدت عدد من الجماهير في انتظاري و الكثير طالبوني بالتصوير معهم .

واضاف نيكو ويليامز : كثيرا ما اذهب للتسوق بنفسي وكانت الامور عادية الى حد بعيد لكن مؤخرا ذهبت للتسوق وفوجئت بعدد هائل من الناس يحيطون بي ويريدون الاحتفاء بي . لاشك ان للشهرة مشاكلها واصبحت اعرف الان ان امورا كنت افعلها في السابق بسهولة اصبح من الصعب عملها الان .

وعن صفارات الاحتجاج التي تلقاها خلال مباراة برشلونة مع اتلتيك بيلباو في الدوري الاسباني من جانب جماهير البارسا قال نيكو ويليامز : اتفهم مشاعر الجمهور وهذا امر طبيعي بعد فشل المفاوضات للانتقال الى برشلونة خلال الصيف الماضي و على الجماهير ان تفهم موقفي .

واضاف : انا سعيد جدا في اتلتيك بيلباو و ما اريده حاليا هو التركيز مع الفريق للوصول الى القمة محليا واوربيا في كل مباراة العبها يكون هدفي ان تخرج جماهير سان ماميس سعيدة بفوزنا واداءنا ولا يهمني ما يقوله الاخرين .