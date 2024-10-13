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ميسي ورونالدو وصلاح ضمن تشكيلة سلوت المثالية في دوري الأبطال

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ياسر رشاد - القاهرة - كشف الهولندي اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن التشكيل المثالي بالنسبة له لبطولة .

ووقع أختيار سلوت على الثلاثي محمد صلاح وليونيل ، وكريستيانو رونالدو، لقيادة الهجوم في التشكيل الذي أختاره لهذه البطولة.

وفسر سلوت سبب اختياره صلاح ضمن تشكيلته، فقال: "من الواضح أن محمد صلاح يجب أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، فقد أمضى ثماني أو تسع سنوات على هذا المستوى العالي".

وتابع: "في التاريخ الحديث لهذا النادي، سجل العديد من الأهداف، لقد كان مميزًا للغاية في هذا النادي".

تشكيل سلوت المثالي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جيرارد بيكيه، فرانك دي بور.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ستيفن جيرارد، لوكا مودريتش.

الهجوم: محمد صلاح، ليونيل ميسي، .

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