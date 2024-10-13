ميسي ورونالدو وصلاح ضمن تشكيلة سلوت المثالية في دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الهولندي اَرني سلوت، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن التشكيل المثالي بالنسبة له لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووقع أختيار سلوت على الثلاثي محمد صلاح وليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، لقيادة الهجوم في التشكيل الذي أختاره لهذه البطولة.

وفسر سلوت سبب اختياره صلاح ضمن تشكيلته، فقال: "من الواضح أن محمد صلاح يجب أن يكون ضمن التشكيلة الأساسية، فقد أمضى ثماني أو تسع سنوات على هذا المستوى العالي".

وتابع: "في التاريخ الحديث لهذا النادي، سجل العديد من الأهداف، لقد كان مميزًا للغاية في هذا النادي".

تشكيل سلوت المثالي في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جيرارد بيكيه، فرانك دي بور.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس، ستيفن جيرارد، لوكا مودريتش.

الهجوم: محمد صلاح، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.