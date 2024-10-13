رقم تاريخي ينتظر تريزيجيه في مباراة موريتانيا المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، لملاقاة نظيره منتخب موريتانيا، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أكتوبر الجاري، في إطار الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

وكان منتخب مصر، تمكن من تحقيق الفوز على حساب الموريتاني، في مباراة الجولة الثالثة بنتيجة هدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، على ستاد القاهرة الدولي.

وينتظر نجم منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه، تحقيق رقماً تاريخياً، خلال مباراة موريتانيا المقبلة، في حال تمكن تريزيجيه من تسجيل هدف على الأقل في المباراة المقبلة، ستكون هذه هى المرة الأولى، التي يستطيع خلالها التسجيل في ثلاثة مباريات متتالية.

ويحتل تريزيجيه صدارة هدافي التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2025 بالمغرب، بالتساوي مع الإيفواري جان فيليب كاراسو، برصيد ثلاثة أهداف لكل منهما.

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