وزير الشباب والرياضة يبحث التعاون الثنائي مع سفير كوت ديفوار بالقاهرة

ياسر رشاد - القاهرة - التقي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالسيد/ ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار لدى القاهرة، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سُبل التعاون المشترك في مجالي الشباب والرياضة.

وفي بداية اللقاء، رحب وزير الشباب والرياضة بالسيد السفير، مؤكدًا على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمعها مع جمهورية كوت ديفوار الشقيقة، والحرص على مد آفاق التعاون بين البلدين في قطاعي الشباب والرياضة.

وأوضح الوزير رؤية القيادة السياسية نحو تعزيز ودعم أواصر التعاون بين مصر وجميع دول القارة الأفريقية في كافة المستويات الإقليمية والقارية والدولية لتحقيق نهضة القارة السمراء.

-هذا- وقد ناقش الجانبان الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وكيفية الإستفادة من الخبرات المصرية في قطاعي الشباب والرياضة، وخاصةً في الطب الرياضي وتطور البنية التحتية المتميزة الرياضية.

من جانبه، أعرب بالسيد/ ألبرت جي دول، سفير جمهورية كوت ديفوار عن سعادته بهذا اللقاء، الذي يدعم العلاقات بين البلدين، مشيرًا إلى تطلع بلاده نحو المزيد من التعاون البناء مع مصر، بما يخدم المجالات الشبابية والرياضية ذات الاهتمام المشترك.

