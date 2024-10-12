بينهم صلاح.. ثلاثي ليفربول يغادرون منتخباتهم قبل انتهاء التوقف الدولي.. ما السبب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

غادر ثلاثي ليفربول منتخباتهم عائدون إلى الفريق قبل انتهاء فترة التوقف الدولي لعدة أسباب.

واتجه المدافع الدولي فيرجيل فان دايك مدينة بودابست متجها إلى إنجلترا، عقب تلقيه بطاقة حمراء في مباراة هولندا ضد المجر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1 في دوري الأمم الأوروبية.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المدرب حسام حسن جلسة مع محمد صلاح، انتهت بقرار إراحة لاعب ليفربول من لقاء موريتانيا المقبلة المقرر لها 15 أكتوبر.

وجاء ذلك القرار بعد فوز الفراعنة على موريتانيا في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2025.

وأكدت تقارير صحفية صباح اليوم السبت، مغادرة كورتيس جونز معسكر المنتخب الإنجليزي متجها إلى ليفربول لأسباب شخصية عائلية.

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