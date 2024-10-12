"من لو كنت مكانه لـ استجابة لطلبه".. تناقض موقف حسام حسن بشأن محمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، إراحة محمد صلاح من مباراة موريتانيا، في الجولة الرابعة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025، بعد اجتماع للجهاز الفني للفراعنة.

وعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، جلسة مع محمد صلاح قائد الفراعنة، واتفقا على إراحة اللاعب من مباراة موريتانيا المقبلة، وهكذا لن يسافر صلاح مع بعثة المنتخب، لخوض المباراة يوم الثلاثاء المقبل.

ويعيد هذا الموقف الأذهان إلى موقف مشابه، حدث في يناير الماضي، حينما تعرض صلاح للإصابة وغادر المعسكر، أثناء المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2024، تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا.

واختلف موقف حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، في الموقف السابق عن قرار اليوم، إذ انتقد في يناير الماضي مغادرة صلاح لمعسكر الفراعنة، وقال في تصريحات تلفزيونية: "لو كنت مديرًا فنيًا لمنتخب مصر "مكنتش هوافق" أن محمد صلاح يغادر المنتخب ويذهب للعلاج في ليفربول وإذا كان هذا رأيه "مش هيرجع المنتخب تاني".

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