الامارات | مدرب «الأبيض» السابق يقود اليونان إلى فوز تاريخي على إنجلترا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر المدرب الأسبق للمنتخب الوطني لكرة القدم، الصربي إيفان يوفانوفيتش، الصحف العالمية بقيادته المنتخب اليوناني لتحقيق فوز تاريخي 2-1 على حساب مستضيفه الإنجليزي في ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، ضمن الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، علماً بأن المدرب قد تولى تدريب اليونان في أغسطس الماضي، وخاض 3 مباريات فاز فيها كلها فوضعته في صدارة ترتيب مجموعته برصيد 9 نقاط.

ويتزامن صعود نجم المدرب الصربي يوفانوفيتش مع التعادل 1-1 بطعم الخسارة الذي انتهت عليه مباراة «الأبيض» أمام ضيفه الكوري الشمالي مساء الخميس، في استاد هزاع بن زايد ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكان يوفانوفيتش قد تولى مهام تدريب المنتخب في أواخر شهر ديسمبر 2019 بعقد لستة أشهر، وذلك لقيادة المنتخب في مبارياته المتبقية من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، التي كان من المقرر أن تقام شهري مارس ويونيو 2020 قبل أن يقوم الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتأجيلها إلى وقت لاحق بسبب الأوضاع الصحية التي كان يمر بها العالم بانتشار فيروس كورونا.

وبشكل مفاجئ بتاريخ 6 أبريل 2020 قرر اتحاد الكرة إنهاء عقد المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش، دون كشف سبب إقالته، واكتفى خلال بيان صحافي بالتأكيد على أن قرار إنهاء عقد المدرب جاء بناءً على توصية لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد كرة القدم، برئاسة يوسف حسين السهلاوي، النائب الثاني لرئيس الاتحاد.