دوري الأمم الأوروبية: هولندا المنقوصة تنتزع التعادل من المجر

الرياص - اسماء السيد - بودابست : انتزعت هولندا التي خاضت الدقائق العشر الاخيرة بعشرة لاعبين التعادل مع مضيفتها المجر 1 1 الجمعة في بودابست ضمن منافسات المجموعة الثالثة (المستوى الاول) من دوري الامم الاوروبية لكرة القدم.

تقدمت المجر بواسطة رولاند سالا (32)، وأدرك دنزل دومفريس التعادل لهولندا (83).

وبهذه النتيجة رفعت هولندا رصيدها الى 5 نقاط في المركز الثاني والمجر رصيدها الى نقطتين.

بدأت المباراة بسيطرة هولندية تامة لكن لاعبي "البرتقالي" وجدوا صعوبة كبيرة في اختراق دفاعات اصحاب الارض.

في المقابل اعتمدت المجر على الهجمات المرتدة.

وكانت اول فرصة خطيرة للمجر عندما مرر قائد المنتخب ولاعب وسط ليفربول الانكليزي دومينيك تسوبوسلاي كرة ذكية من ركلة ركنية باتجاه رولاند سالاي فأطلقها الاخير زاحفة ارتطمت بالقائم (17).

رد عليه تيخاني رايندرز بتسديدة قوية تصدى لها الحارس المجري دينيس ديبوش (28).

وافتتح المنتخب المجري التسجيل عندما استثمر سالاي غير المراقب عند القائم البعيد، كرة عرضية من زولت ناغي تابعها على الطاير داخل الشباك من مسافة قصيرة (32).

واحتسب الحكم ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الستة امتار المجرية اطلقها مهاجم ليفربول الإنكليزي كودي خاكبو ارتمى لها الحارس المجري (38).

وضغط المنتخب الهولندي في مطلع الشوط الثاني في محاولة لادراك التعادل وسدد المدافع ستيفان دي فري كرة رأسية خارج الخشبات الثلاث (59).

وسدد المهاجم البديل برايان بروبي كرة رأسية مرت بمحاذاة القائم (77).

وأكمل المنتخب الهولندي الدقائق العشر الاخيرة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده فيرجيل فان دايك بالبطاقة الصفراء الثانية في مدى 3 دقائق.

وسيغيب فان دايك عن مباراة القمة ضد المانيا الاثنين المقبل.

وعلى الرغم من النقص العددي، نجح المنتخب الهولندي في ادراك التعادل عندما ارتقى دومفريس الذي استلم شارة القيادة، فوق الجميع مستغلا ركلة حرة مباشرة وغمزها برأسه داخل الشباك (83).