"بعد إعلان إسلامه".. من هو الفرنسي بكاري سانيا لاعب أرسنال السابق؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

شهدت الساعات الماضية، حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، بعد انتشار بوست لمترجم النادي الأهلي السابق، إسلام لوكا، الذي يعلن فيه إسلام اللاعب الفرنسي بكاري سانيا وتعلم اللاعب للغة العربية.

وتداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المنشور الخاص، بإسلام لوكا، معلنين أن اللاعب الفرنسي أعلن إسلامه خلال الأيام القليلة الماضية.

وتواصل الخليج 365 مع مترجم النادي الأهلي السابق للتأكد من حيقية الأمر، أكد أن سانيا أعلن إسلامه منذ 10 سنوات وبالأخص قبل انطلاق كأس العالم عام 2014.

من هو بكاري سانيا؟

ويعد سانيا أحد أشهر اللاعبين الفرنسيين الذين شاركوا في الدوري الإنجليزي، ويبلغ من العمر 41 عاماً، فهو من مواليد فبراير 1983.

وبدأ سانيا مشواره الكروي، من نادي سينس الفرنسي، الذي انتقل منه في عام 1997 إلى أوكسير الفرنسي، ليستمر في صفوفه لمدة تصل إلى 10 سنوات، خاض خلالهم مع الفريق 121 مباراة لم يسجل أي هدف واكتفى بتقديم 4 تمريرات حاسمة.

وكانت النقلة الأكبر في مشوار سانيا الكروي، حينما انتقل من أوكسير الفرنسي إلى عملاق إنجلترا الأرسنال في عام 2007، استمر في صفوفه لمدة 7 سنوات، لعب خلالهم 284 مباراة، نجح في تسجيل 5 أهداف وتقديم 24 تمريرة حاسمة.

وبعد 7 سنوات قضاهم سانيا داخل جدران الجانرز، انتقل سانجا إلى مانشستر سيتي في عام 2014 الذي استمر في صفوفه لمدة 3 سنوات، شارك خلالهم في 86 مباراة اكتفى بصناعة أربعة أهداف فقط.

ورحل بكاري سانيا عن فريق مان سيتي في يوليو 2017، ليستمر بدون نادي لمدة ستة أشهر، حتى انضم إلى فريق بينيفينتو الإيطالي في فبراير 2018، ومنه إلى مونتريال الكندي في أغسطس من العام ذاته، قبل أن يعلن اعتزال كرة القدم في عام 2020.

وعلى الصعيد الدولي، شارك باكاري سانيا في 65 مباراة رفقة منتخب الديوك الفرنسية.

وحقق سانيا طوال مشواره الكروي أربعة بطولات، بواقع لقب لكأس فرنسا رفقة فريق أوكسير موسم 2004-2005، لقب لكأس الاتحاد الإنجليزي مع الارسنال موسم 2014، وتوج مع السيتي بكأس الدوري الإنجليزي موسم 2016، بالإضافة إلى لقب كأس كندا مع فريق مونتريال عام 2019.

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