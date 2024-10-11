ميليتاو ينتقم من بيريرا بعد مواعدة زوجته.. ما القصة؟ (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:



شهدت الشهور الماضية واقعة فريدة من نوعها بين لاعب ريال مدريد ايدير ميليتاو ومواطنه ليوناردو بيريرا مدافع فريق فلامنجو.



وفي شهر يوليو 2024، أعلنت كارولين ليما انفصالها عن إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، قبل أيام قليلة من ولادة ابنتهما "سيسيليا".



وتفاجأ المدافع البرازيلي أن زوجته السابقة تركت إسبانيا وانتقلت هي وابنتهما إلى البرازيل بعيدا عنه، لتكون بالقرب من صديقها الجديد ليو بيريرا لاعب فلامنجو.



وقرر ميليتاو رفع دعوى قضائية ضد كارولين يطالب فيها بحضانة ابنتهما، ويتهمها بالانفصال عن والديها.



وفي نفس السياق، أعلن لاعب ريال مدريد أن هناك علاقة بينه وبين تينا كاسترو زوجة "ليوناردو بيريرا" مدافع فريق فلامنجو السابقة.



ونشر ميليتاو صورة له مع تينا عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام"، وكتب: "الشريكة المثالية بالنسبة لي".



وانتشرت هذه الواقعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت العديد من التقارير الصحفية أن لاعب ريال مدريد قرر الانتقام من مدافع فلامنجو.

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