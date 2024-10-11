ريال مدريد يكشف آخر تطورات إصابة كارباخال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

كشف نادي ريال مدريد آخر تطورات إصابة الظهير الأيمن داني كارباخال التي تعرض لها خلال مباراة فياريال الماضية.

وأعلن الريال أن كارفاخال خضع اليوم الجمعة، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي تحت إشراف الطاقم الطبي لنادي مدريد.

وأوضح فريق العاصمة الإسبانية أن اللاعب الدولي سيبدأ عملية التعافي خلال الأيام المقبلة.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يواجه نظيره سيلتا فيجو يوم السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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